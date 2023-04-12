Banka dışı finans şirketlerinden 569 milyar TL’lik işlem hacmi

Finans sektörünün önemli temsilcilerinin, üye şirketlerin temsilcilerinin ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu Genel Kurul’da; Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı sektörlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Finansal Kurumlar Birliği’nin 10. yılı

2023 yılının kendileri için iki çok özel anlamı olduğunu belirten FKB Başkanı Ballı, Finansal Kurumlar Birliği olarak “Birlikten kuvvet doğar” deyip, yola çıktıklarını söyledi. Ballı, “2022, konsolide olarak 569 milyar TL düzeyinde gerçekleşen işlem hacmimiz, 382,7 milyar TL’lik aktiflerimiz, 55,2 milyar TL’ye ulaşan öz kaynaklarımız ve 6 milyona yaklaşan müşteri sayımız ile Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı büyüttüğümüz bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da bütün sektörlerimizi daha ileri bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.

FKB Endeksi, ticaretin nabzını ve yatırım eğilimlerini ölçümleyecek

İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan FKB Endeksi hakkında da bilgiler paylaşan Ballı, “Gerek reel sektörün gerekse tüm paydaşlarımızın yararlanabileceği bir ‘FKB Endeksi’ oluşturulması hayalimizdi. Geçen yıl bu hayalimizin ilk adımlarını attık ve İstanbul Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Endeksin; Türkiye’de ticaretin nabzını ve yatırım eğilimini ölçümleyen öncü bir gösterge olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.