Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 8 trilyon 930,5 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Kasım ile biten haftada 73 milyar 400 milyon 853 bin lira artarak 8 trilyon 930 milyar 543 milyon 325 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,85 artışla 4 trilyon 247 milyar 687 milyon 505 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 4 trilyon 323 milyar 291 milyon 968 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 818 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 375 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Kasım itibarıyla 3 milyar 21 milyon dolarlık azalış görüldü.



Toplam kredi haci yaklaşık 7 trilyon lira

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,20 artarak 955 milyar 95 milyon 557 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,36 artışla 820 milyar 148 milyon 815 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,74 yükselişle 557 milyar 546 milyon 560 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 150 milyon 402 bin lirası konut, 28 milyar 754 milyon 205 bin lirası taşıt ve 601 milyar 190 milyon 950 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Kasım ile biten haftada 57 milyar 225 milyon 670 bin lira artarak 6 trilyon 893 milyar 985 milyon 915 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,27 artış kaydetti.