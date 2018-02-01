Bankacılıkta istihdam azaldı

01 Şubat 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Aralık 2017 itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren banka sayısı 52 oldu. Bu bankaların 34'ünü mevduat, 13'ünü kalkınma ve yatırım, 5'ini ise katılım bankaları oluşturdu.

Bankaların toplam şube sayısı 2016 yıl sonuna kıyasla 231 adet azalarak 10 bin 550 oldu. Şube sayısındaki düşüşe paralel olarak söz konusu bankalarda çalışan kişi sayısı da aynı dönemde 3 bin 195 kişi azalarak 193 bin 504'e geriledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 309, yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 239 ve şube sayısı 13 düzeyince gerçekleşti.

TBB verilerine göre Avrupa Birliği'nde 2016 yılı itibarıyla yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 575, şube sayısı 44; gelişmekte olan ülkelerde ise söz konusu rakamlar sırasıyla 379 ve 12 seviyesinde.