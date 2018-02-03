Bankalardan turizme 65 milyar liralık destek

03 Şubat 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2016 yıl sonunda 56 milyar 997 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı, 2017'de 65 milyar 98 milyon liraya yükseldi.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerdeki artış, yıllık bazda yüzde 14,2 olarak kayıtlara geçti. Bankalar turizm sektörüne 2017'de 5,5 milyar lira düzeyinde gayrinakdi kredi kullandırımında bulundu.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 25 milyar 919 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 20 milyar 199 milyon lira ile Antalya, 4 milyar 674 milyon lira ile Ankara, 2 milyar 864 milyon lira ile Muğla ve 1 milyar 198 milyon lira ile Aydın takip etti.

Turizm kredilerinde en fazla artış Kocaeli'de

Turizm sektöründe kullanılan kredilerde yıllık en fazla artış yüzde 497,5 ile Kocaeli'de yaşandı. Kocaeli'de 2016 yıl sonunda 184 milyon lira olan toplam turizm kredi bakiyesi, 2017 sonunda 1 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde Kocaeli'yi yüzde 250,3 artışla Hakkari, yüzde 129,3 artışla Adıyaman, yüzde 110,8 artışla Kilis ve yüzde 106,2 artışla Rize takip etti.

Turizm sektöründe kullandırılan kredi miktarı geçen yıl 4 kentte geriledi. Kredi miktarında en fazla düşüş yüzde 10,4 ile Manisa'da yaşandı. Kredi hacmi gerileyen diğer kentler sırasıyla yüzde 5,5 ile İstanbul, yüzde 2 ile Iğdır ve yüzde 0,4 ile Gaziantep oldu.

Kaynak: AA