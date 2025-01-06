Bankaların kredi çekerken yaptığı hayat sigortasının iadesi tek tıkla alınabiliyor! İşte detaylar...

Bankaların kredi kullandırırken talep ettiği hayat sigortası bedelleri, belirli koşullarda tüketicilere iade edilebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçelerini iptal edip ödedikleri primleri geri alabiliyor. Bu hak, kredi borcunun erken kapatılması ya da poliçenin iptali durumunda geçerli oluyor.

Kredide hayat sigortası zorunlu mu?

Bankalar, ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi verirken genellikle vatandaşı hayat sigortasına "zorunda" bırakıyor. Ancak, kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk değil. Sigorta yapılmadan kredi alınabilse de, bu durum bankanın faiz oranlarını yükseltebileceği anlamına geliyor.

Hayat sigortası primi aide alınır?

Avukat Muhammed Emin Ayas, poliçe iptalinde iade hakkını şu şekilde açıkladı:

"Sigorta primleri, poliçenin iptal edilmesi ya da kredi borcunun erken kapatılması durumunda iade edilebilir. Ancak iade yalnızca kullanılmayan döneme ait primleri kapsar."

Eğer kredi kullanan kişi hayatını kaybederse, sigorta şirketi kredinin kalan kısmını karşılıyor. Sigortasız kredilerde ise bu borç, varislere yükleniyor.

e-Devlet üzerinden iade başvurusu nasıl yapılır?

Hayat sigortası primlerini geri almak için birkaç basit adım izlemek yeterli;

Sisteme (www.turkiye.gov.tr) giriş yapın. Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” hizmetine giderek poliçenizin detaylarını kontrol edin. “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi” kısmından yeni başvuru yaparak iade talebinde bulunun. Kredi aldığınız banka ve sigorta şirketi bilgilerini başvuruya ekleyin.

Hayat sigortası iade süreci ne kadar sürüyor?

Sigorta iadesi talep edilmeden önce kredi kullanılan bankayla iletişime geçilmesi öneriliyor. Bankanın olumsuz yanıt vermesi durumunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) başvuru yapılabiliyor.

Başvurunuzun ardından e-mail adresinize bir onay maili gönderiliyor ve ilgili banka bilgilendiriliyor. Bankanın gerekli işlemleri tamamlamasının ardından hak edilen sigorta bedeli hesabınıza yatırılıyor.