Bankaların takipteki alacakları büyüyor!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verileri, bankacılık sektöründe kredi ve mevduat hacminin gerilediğini, tüketici kredileri ile takipteki alacakların ise arttığını ortaya koydu.

9 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi bir haftada 5 milyar 502 milyon lira azalarak 28 trilyon 636 milyar 794 milyon liraya düştü.

Bankalar arası işlemler dahil toplam mevduat da 17 milyar 778 milyon lira gerileyerek 32 trilyon 346 milyar 964 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 3,5 trilyon lirayı aştı

Toplam kredi hacmindeki düşüşe rağmen tüketici kredileri aynı dönemde 10 milyar 775 milyon lira artarak 3 trilyon 512 milyar 725 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin 2 trilyon 625 milyar lirasını ihtiyaç, 845,5 milyar lirasını konut ve 41,9 milyar lirasını taşıt kredileri oluşturdu.

Taksitli ticari krediler de 10,1 milyar lira artışla 4 trilyon 329 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartı alacaklarında 61,7 milyar liralık düşüş

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları bir haftada 61 milyar 745 milyon lira azalarak 3 trilyon 471 milyar 812 milyon liraya geriledi.

Bu tutarın 1 trilyon 321 milyar lirası taksitli, 2 trilyon 151 milyar lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar 929 milyar liraya yaklaştı

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları aynı haftada 14 milyar 171 milyon lira artarak 928 milyar 750 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu alacakların 686 milyar 795 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 6 trilyon 142 milyar 592 milyon lira olarak kaydedildi.