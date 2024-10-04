Barclays'ten TCMB faiz indirimi yorumu: Ekim enflasyonu yüzde 2'yi aşarsa...

Barclays, TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Ekim ayı enflasyon rakamlarının da tatmin edici olmaması durumunda TCMB’nin faiz indirimi zamanlamasında değişiklik yapabileceğini açıkladı.

Barclays'in yatırımcı notunda, “Eylül ayı TÜFE verisinin aylık yüzde 3,0 olarak gerçekleşmesi olumsuz bir sürpriz olmuştur. İlk faiz indiriminin Kasım ayında 250 baz puan olacağı yönündeki baz senaryomuzu koruyoruz. Ancak, Ekim TÜFE verisi de beklentileri karşılamazsa (aylık yüzde 2'nin üzerinde olursa), TCMB’nin faiz indirimi kararını Aralık veya Ocak ayına erteleyebileceğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

Kurum, Eylül ayındaki yüksek enerji fiyatları ve TL’deki volatilitenin TÜFE üzerinde baskı yarattığını ve bunun geçici bir bozulma olduğunu savunarak, dördüncü çeyrekte enflasyonda iyileşme beklediklerini belirtti. Ancak Ekim ayı verilerinin de hayal kırıklığı yaratması halinde, TCMB’nin faiz indirimini erteleyebileceği konusunda uyardı.

Barclays ayrıca, TCMB’nin faiz indirimlerine başladığında kredi büyümesini sınırlayıcı önlemler alarak finansal koşulları sıkı tutacağını öngörüyor.