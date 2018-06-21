Başbakan: Patates fiyatındaki artışın nedeni spekülasyon

Kuru soğan ve patates fiyatlarına üreticinin zam yapmamasına rağmen 2 ayda katlanarak sofraya gelmesi tartışmalara neden olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım patates ve soğandaki bu artışla ilgili açıklamada bulundu.

Yıldırım bütün bunların spekülasyondan öte bir şey olmadığını dile getirerek, "Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" şeklinde konuştu.

5 hedef sektör belirlendi

Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında, "Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda" dedi.

"Temeller sağlam"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam" diye konuştu.