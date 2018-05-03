Başbakandan S&P kararına tepki
S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki gösteren Yıldırım, "Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında S&P'nin Türkiye kararına tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür." ifadelerini kullandı.
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Başbakan Yıldırım 24 Haziran erken seçimleri için partisine başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğunu bildirdi.
"Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum" diyen Yıldırım, "Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.