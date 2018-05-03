Başbakandan S&P kararına tepki

03 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında S&P'nin Türkiye kararına tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür." ifadelerini kullandı.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Başbakan Yıldırım 24 Haziran erken seçimleri için partisine başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğunu bildirdi.

"Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum" diyen Yıldırım, "Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür diyen Yıldırım, "24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimize başvuracağız. Kirli oyunları milletimizle birlikte bozacağız. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun iktidarıdır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı araya dursun, birileri kirli pazarlıklarla vekillerini piyasaya sürsün. Yarın adayımızın müracaatını yapacağız. Yarın MHP Genel Başkanı ile birlikte YSK'ya giderek cumhurbaşkanı adayımızı teslim edeceğiz." dedi.







