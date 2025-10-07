Batık petrol devinin kızına 'verileri sildirme' suçlaması

Bir zamanların Asya’nın en büyük petrol ticaret şirketlerinden Hin Leong Trading’in çöküşü, Singapur iş dünyasında sarsıntı yaratmaya devam ediyor. Kurucu Lim Oon Kuin (OK Lim), 2024 yılında dolandırıcılık ve sahtecilikten 17,5 yıl hapis cezası almıştı. Şimdi ise 58 yaşındaki kızı Lim Huey Ching, şirketin bilgisayar sunucularındaki verileri sildirme talimatı vermekle yargılanıyor.

Savcılığa göre Lim, 13 Nisan 2020’de bilgi işlem yöneticisine, tüm verilerin geri getirilemez şekilde silinmesini ve eski yedeklerin de yok edilmesini emretti. Lim suçlamayı reddetti ve mahkemede “Ben yapmadım” dedi.

Yolsuzluk ve büyük finansal çöküş

2020’nin Nisan ayında Hin Leong, 800 milyon dolarlık gizlenmiş zararın ortaya çıkmasının ardından iflas koruma başvurusu yaptı. Şirketin, birden fazla banka finansmanı aldığı ve stok kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Denetim ve vergi şirketi PwC, finansal danışman olarak atandıktan sonra sistemlerin yedeklenmesi gerektiğini bildirdi. Ancak savcılık, Lim’in bu süreci sabote ederek dijital kanıtları yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Dijital incelemelerde PwC, sunucularda “silinme politikalarının” devre dışı bırakıldığını ve e-posta arşivlerinin kalıcı olarak silindiğini tespit etti. İddiaya göre bu işlemler, PwC’nin sistem görüntüleme çalışmasından hemen önce yapıldı.

Adaleti engelleme kastı

Savcı, Lim Huey Ching’in o dönemde şirketin olası cezai soruşturmalarla karşı karşıya olduğunun farkında olduğunu söyledi. Lim’in eyleminin, PwC ve polisin incelemelerinde kanıtların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

Dava kapsamında PwC ortaklarından Lie Kok Keong, şirketin 9 Nisan 2020’de OK Lim ailesiyle bir araya geldiğini, toplantılarda finansal düzensizliklerin gündeme geldiğini ve belgelerin güvenceye alınması gerektiğini ifade etti. PwC, 14 Ağustos 2020’de sistem kopyalarını oluştururken veri silme izlerine rastladı.

Aile iflasta, OK Lim hapiste

OK Lim ve çocukları Huey Ching ile Evan Lim Chee Meng, 2024’te HSBC ve mahkemece atanan tasfiye memurlarına 3,5 milyar ABD doları ödemeyi kabul ettikten sonra iflas etti.

OK Lim, sahte petrol satış sözleşmeleriyle HSBC’den 111 milyon dolar kredi almakla suçlanmıştı.

Singapur yasalarına göre, adaleti engelleme suçundan suçlu bulunan kişiler 7 yıla kadar hapis veya para cezası, ya da her ikisiyle birlikte cezalandırılabiliyor.