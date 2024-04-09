Bayram alışverişi için Eminönü'nde yoğunluk: İşte en ucuz bayram şekeri fiyatı

İstanbullular Ramazan Bayramı alışverişinde daha çok Türk kahvesi, lokum, çikolata ve kahvaltılık ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İstanbul'da alışverişin merkezi konumundaki tarihi Eminönü çarşısı, Ramazan Bayramı arifesinde yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Rengarenk şeker ve çikolata çeşitlerinin tezgahları süslediği çarşıda, vatandaşlar taze kavrulmuş Türk kahvesi satan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra turistlerin de yoğun şekilde gezdiği çarşıda her bütçeye uygun ürün alıcı buldu. Vatandaşlar, sade, güllü, çifte kavrulmuş gibi onlarca çeşidi bulunan bayramlık lokumlar ve şekerin yanı sıra kahvaltı sofralarına konulacak peynir, zeytin ve benzeri ürün alışverişi de yaptı.

Bazı vatandaşlar çocuklarına bayramlık kıyafet almak için Mahmutpaşa'yı dükkan dükkan gezdi.

"İstanbul nostaljisi istedim"

Ankara'dan Eminönü'ne gelen Doğan Dinçer, ailesi için çarşıdan badem ezmesi ve Türk kahvesi aldığını belirterek, "İstanbul nostaljisi, orada yiyelim içelim istedim." dedi.

Abuzer Demir, "Geziyoruz, kahve aldık, şeker aldık. Her şey var burada. Bayramda evde torunları, çocukları bekleyeceğiz. Çikolata ikram edeceğiz, olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Eminönü'nde alışveriş heyecanının sürdüğünü ve alışveriş merkezlerinde de durumun aynı olduğunu belirten Mustafa Göçen, "Her bayram öncesi Eminönü'ne gelirim. Şeker, çikolata, kahve alıyorum. Çocuklara bir şeyler alacağım. Kahve vazgeçilmezim. Sonra eve döneceğiz, yarını bekleyeceğiz. Hanımın listesine göre hareket ediyoruz. İçişlerinde o var, eksikleri söylüyor, biz alıyoruz" dedi.

İşten dolayı ancak son gün alışverişe çıkabildiğini belirten çarşı esnafından Fadime Şengün, "Liste yapamadım ama bütçeme göre alışveriş yapacağım. Peynir, çikolata falan alacağım. Bayramlar değişti, çok gelen yok artık, benim çocukluğumdaki bayramlar da yok. Alacaklarım az da olsa o alışveriş heyecanını hiç bırakmadım" ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi, çocukları ve yeğenleriyle birlikte alışverişe çıkan Aysel Topçu, seccade ve yatak örtüsü aldığını, çocukların bayramlıklarını daha önceden aldıklarını dile getirdi. Hatice Topçu ise eskiden Eminönü'nde alışveriş yapmanın yoğunluk nedeniyle daha zor olduğuna dikkati çekerek, Türk kahvesi ve lokum alacaklarını söyledi.

En uygun bayram şekeri fiyatı ne kadar?

Şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan esnaf Veysel Kandemir, alışverişi son güne bırakanları beklediklerini söyledi.

Önceki yıllara göre satışlarının düştüğünü ifade eden Kandemir, "İnşallah daha güzel olacaktır. Kuruyemişe daha çok talep var. Şekere talep geçen seneye göre az. İnsanlar un, şekerden biraz uzak duruyor, doğal ürünleri tercih ediyor. Markalı ürünlerin kilosu 200 lira, Konya'dan gelen şekerlemeler 100 liradan başlıyor" bilgisini paylaştı.