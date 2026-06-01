Bayram etkisi satışları vurdu: Gayrimenkulde son 4 yılın en zayıf mayısı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayında toplam 167 bin 48 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6'lık düşüşe işaret etti.

Satışlardaki gerilemede mayıs ayındaki resmi tatiller etkili oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi, işlem günlerinin azalmasına neden oldu. Ayrıca Kurban Bayramı tatili nedeniyle ayın son haftasında da işlemlerde yavaşlama yaşandı.

Bir önceki en düşük seviye bayram ayındaydı

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, mayıs ayındaki satış adedi, Haziran 2024'ten bu yana görülen en düşük aylık seviye olarak kayıtlara geçti. Haziran 2024 döneminde de Kurban Bayramı tatili bulunuyordu. Böylece o tarihten sonra ilk kez aylık gayrimenkul satışları 200 bin seviyesinin altında kaldı.

Mayıs aylarına ilişkin veriler değerlendirildiğinde ise 2021 yılının mayıs ayından bu yana en düşük satış performansının bu yıl kaydedildiği görüldü.