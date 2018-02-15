Bayramlarda akaryakıt istasyonlarına kapanma izni

15 Şubat 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sorusuna verdiği yanıtta, bayram tatillerinde belediyelerin özel çalışma harcı talep etmesinin mevzuata aykırı olmadığını; istasyonların da buna karşı tatil süresince kapanabileceğini bildirdi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "İstasyon sahipleri artık isterlerse ceza kaygısı taşımadan bayramlarda hizmete ara verebilecek. Bu karar sektör adına önemli bir adımdır ama mevcut piyasa koşullarında uygulanabilir değildir" dedi.

Büyükşehir belediyelerinin "tatil" kavramını hafta sonu ve ulusal dini bayram tatilleri diye ayrı tutarak sadece bayram tatillerine özel ruhsat talep etmesi üzerine EPGİS, EPDK'ya istasyonların tatillerde hizmete ara verip veremeyeceğini sordu. EPDK, EPGİS'e verdiği yanıtta, mevzuat hükümleri gereğince bayram tatillerinde istasyonların kapalı tutulması durumunun, ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit amaçlı, uyumlu eylem veya piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini engelleyici nitelikte olmadığını belirtti. EPDK'nın verdiği bilgiye göre akaryakıt istasyonları, 1240 sayılı Kurul kararında yer alan yükümlülüklerini (veri kaybı oluşmaması, izinsiz müdahale olmaması, çevrim içi olma durumu vs.) yerine getirdiği müddetçe, bayram tatili süresince hizmete ara verebilecekler.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklamada istasyon sahiplerinin artık isterlerse ceza kaygısı taşımadan bayramlarda hizmete ara verebileceklerini belirterek, "Bu durum, bayi hakları ve sendikal kazanım adına güçlü bir adımdır" dedi. Aktaş, bununla birlikte fiiliyatta bu durumu uygulamanın zor olacağını belirterek şunları söyledi:

"Uygulanması güç"

"Büyükşehir belediyelerinin tatil kavramını hafta sonu ve ulusal - dini bayramlar tatilleri diye ikiye ayırarak sadece ulusal ve dini bayram günlerine özel çalışma harcı talep etmesini EPDK'ya taşıyıp, söz konusu dönemlerde çalışma zorunluluğumuzun bulunup bulunmadığıyla ilgili net görüşlerini talep etmiştik. Bu talebimizi inceleyen EPDK otomasyon sistemlerini aktif (online) tutmak şartı ile ulusal ve dini bayram günlerinde istasyonlarımızı kapatabileceğimizi sendikamıza resmen bildirmiştir.

Bu karar sosyal devlet adına son derece yerinde bir karar olmakla birlikte, pratikte uygulanabilir değildir. Şayet üyelerini bağlayıcı kararlar alan bir oda sistemimiz olsaydı maliyet altı satış yapanları denetleyebilir ve tatil dönemleriyle ilgili tüm sektörü bağlayıcı kararlar verebilirdik. Maliyet altı satışların çok yoğun biçimde sürdüğü bir ortamda bu kararı uygulamak çok güçtür."