BBP lideri Destici'den en düşük emekli maaşı çıkışı! 'Yeterli değil' dedi, kendi rakamını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için öneride bulundu.

Hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, Temmuz’da "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.