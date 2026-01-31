BDDK’dan gecikmiş ihtiyaç kredilerine yapılandırma imkanı

BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, karar tarihinden önce kullandırılmış ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına imkan tanındı.

Buna göre, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesapları, borçluların karar tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde, ilave kredi kullandırılmaksızın ve yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.