BDDK’dan gecikmiş ihtiyaç kredilerine yapılandırma imkanı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına karar verdi.
BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, karar tarihinden önce kullandırılmış ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına imkan tanındı.
Buna göre, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesapları, borçluların karar tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde, ilave kredi kullandırılmaksızın ve yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.