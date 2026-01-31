BDDK’dan kredili mevduat hesaplarına sınırlama kararı

BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11365 sayılı kararıyla, işbu karar tarihi itibarıyla açılacak KMH’larda veya mevcut limit artışlarında, müşterinin bankalarca ispata elverişli belgeler üzerinden tespit edilecek aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı tutarında limit uygulanması kararlaştırıldı.

Eğitim ödemeleri amacıyla bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmeler kapsamında tanınan KMH limitleri, bu sınırlamadan istisna tutuldu.

Ayrıca, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren, bankaların sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında, kredi riskine esas tutar hesaplaması ne şekilde yapılırsa yapılsın, bir müşteriye tahsis edilen bireysel KMH limitinin kullanılmayan kısmına asgari yüzde 10 kredi dönüşüm oranı uygulanacak. Kurum gerek görürse, bu oranın üç katına kadar artırılmasına da yetkili olacak.