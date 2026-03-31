Bebek sahibi ailelere nakit desteği: Ödeme yapılacak, bebek paketi verilecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni sosyal destek projelerini hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirtti. Ailelere, gençlere ve farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden Sandıkçı, ilçede çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin TL yardım yapılmaya devam edildiğini, ayrıca anne adaylarına bebek ihtiyaçlarının yer aldığı destek paketlerinin ulaştırıldığını söyledi.

"6 bin TL destek sağlıyoruz"

Başvuruda bulunan ailelerin ödemelerinin hesaplara yatırılmaya devam ettiğini aktaran Sandıkçı, "Canik'imizde ailelerimize yönelik sosyal desteklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal destek programlarıyla aile bütçesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Sosyal destek programlarımız çerçevesinde ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz. Başvuru sürecinin ardından 6 bin TL destek ödemelerini hesaplara yatırıyor, sürece ilişkin ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Aile yapısının önemini belirterek hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem ailelerimizin hem de evlenecek olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Anne adaylarına yönelik desteklerin de sürdüğünü belirten Sandıkçı, "İlçemizdeki anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye etmeye devam ediyoruz. Bebek destek paketimizin içerisinde çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Kız ve erkek çocuklarımız için ayrı bir şekilde özenle hazırladığımız bebek destek paketlerimizi anne adaylarımıza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Canik'imizde gönüllere ulaşmaya devam ediyor, yeni sosyal destek programlarını ve projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz" dedi.