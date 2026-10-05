BELLİ OLDU! Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon oranlarını açıklandı. Emekli ve memurun gözü bu rakamlardaydı. Veri ile birlikte 3 aylık enflasyon farkı da hesaplandı. Şimdi milyonlarca emekli "Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu" sorusuna yanıt arıyor.
Heyecanla beklenen eylül ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından ilan edildi Açıklanan oran 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Emekliler de 3 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda... Peki emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti. Oranların açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,73, aylık %1,84 arttı.
TÜİK rakamlarına göre 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,57 oldu.
Emeklinin maaş zammı ekim, kasım ve aralık verileri sonrası netleşecek.