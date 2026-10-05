BELLİ OLDU! Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

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Heyecanla beklenen eylül ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından ilan edildi Açıklanan oran 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Emekliler de 3 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda... Peki emekliye ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti. Oranların açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,73, aylık %1,84 arttı.

TÜİK rakamlarına göre 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,57 oldu.

Emeklinin maaş zammı ekim, kasım ve aralık verileri sonrası netleşecek.