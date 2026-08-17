Benzin fiyatları sıçradı: Kanada'da enflasyon beklentiyi aştı

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Kanada'da tüketici enflasyonu, benzin fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle temmuz ayında tahminleri aşarak yüzde 3'e çıktı. Manşet enflasyondaki artışa rağmen Kanada Merkez Bankası'nın izlediği çekirdek göstergeler yüzde 2'lik hedefin altında kaldı.

Kanada İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon, hazirandaki yüzde 2,8 seviyesinden temmuzda yüzde 3'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise oranın yüzde 2,9'a çıkması yönündeydi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Benzin fiyatları yüzde 25,7 yükseldi

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji piyasalarına etkisi, Kanada'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin yıllık fiyat artışı hazirandaki yüzde 20,5 seviyesinden temmuzda yüzde 25,7'ye çıktı.

Benzin hariç hesaplanan tüketici fiyat endeksi ise üst üste üçüncü ay yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Bu görünüm, temmuzdaki enflasyon artışında akaryakıtın belirleyici rol oynadığını gösterdi.

Çekirdek göstergeler hedefin altında

Kanada Merkez Bankasının para politikası kararlarında dikkate aldığı çekirdek enflasyon ölçümlerinin ortalaması, önceki aya göre sınırlı yükselerek yüzde 1,95'e ulaştı.

Böylece çekirdek enflasyon, bankanın yüzde 2 olarak belirlediği hedefin altında kalmayı sürdürdü.

Dünya Kupası seyahat fiyatlarını artırdı

Akaryakıtın yanı sıra seyahat harcamaları da temmuz enflasyonunu yukarı taşıdı. Tur paketi fiyatları yıllık bazda yüzde 15,2, hava yolu ulaşımı ise yüzde 12 zamlandı.

Dünya Kupası'nın seyahat talebini artırması ve jet yakıtı maliyetlerinin yükselmesi, her iki kalemdeki fiyat artışını destekledi.

Gıda enflasyonu geriledi

Marketlerdeki gıda fiyatlarının yıllık artışı hazirandaki yüzde 3,9'dan temmuzda yüzde 3,1'e yavaşladı. Buna rağmen gıda enflasyonu, genel tüketici enflasyonunun üzerinde kaldı.

Temmuz ayıyla birlikte market fiyatları, üst üste 18'inci ay genel enflasyondan daha hızlı yükselmiş oldu.

Barınmada Mayıs 2020'den beri en düşük artış

Kanada konut piyasasındaki zayıf seyir, barınma maliyetlerindeki yükselişi sınırlandırdı. Barınma enflasyonu yüzde 1,3'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük oranını kaydetti.

Yılın başından beri yüzde 2'nin altında seyreden barınma maliyetleri, enflasyondaki yükselişin daha güçlü olmasını önledi. Ontario ise konut sahiplerinin yenileme maliyetleri ile doğal gaz fiyatlarındaki düşüş sayesinde temmuzda enflasyonun artmadığı tek eyalet oldu.