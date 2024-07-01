Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor: 3 Temmuz tarihine dikkat

Temmuz ayıyla birlikte ÖTV zamları gündemin ilk maddesi haline gelecek. İlk zam bugün yüzde 38 oranıyla elektriğe geldi. Ardından 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak. TÜİK açıklaması sonrası akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkacak.

LPG'ye de zam geliyor

Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre LPG grubunda da 1,80 TL fiyat artışı bekleniyor. Kaynaklar, "Akaryakıt fiyatlarında, platts değerleri doğrultusunda bir değişiklik gözükmüyor ancak TÜİK verileri açıklandıktan sonra hem akaryakıt ürünlerinde hemde otogaz (LPG) ürününde 03.07.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde ÖTV kaynaklı fiyat artışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.