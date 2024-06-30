Akaryakıt, alkol ve sigaraya zam geliyor: Kritik tarih yaklaştı

Temmuz ayının ilk haftasında ÖTV zammı gündemin ilk maddesi olacak. İlk zam 1 Temmuz’da yüzde 38 oranıyla elektriğe gelecek. Ardından 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak. TÜİK açıklaması sonrası akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.

Sözcü'nün haberine göre, TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olacak. Dolayısıyla otomatik zamları tetikleyecek ÜFE’nin yüzde 20 civarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benzin ve motorine zam ne kadar olacak?

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkacak.

Alkol zammı geliyor: 1 litrelik rakının fiyatı...

Rakı, viski, cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1. 275 liraya yükseltilecek. Vergideki bu artışın ardından 1 litrelik rakının fiyatı en az 115 lira artarak 1.075 liradan 1.190 liraya çıkacak. Tüm maliyetlerinin toplamı 417.7 TL olan 1 litre rakının üzerindeki vergi yükü yeni zamlarla 657 liradan 772 liraya çıkacak. Ayrıca şarap ve bira dahil tüm alkollü içkilerin ÖTV’si yüzde 20 civarında zamlanacak.

Ucuz sigaranın fiyatı ne kadar zamlanacak?

Yüzde 20’lik zam sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak. Böylece halen 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacağı için vergi artışı en çok ucuz sigaraları vuracak. Halen 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. 70 lira civarındaki sigaralarda da bir miktar artış olacak.