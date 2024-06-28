AKARYAKITA ÇİFTE ZAM... Benzin ve motorine zam geliyor (28 Haziran akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve motorine yine zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak. Peki, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Son olarak benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti. Akaryakıttan yeni zam haberi geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 42.14 TL
Motorin litre fiyatı: 42.28 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.25 TL
Motorin litre fiyatı: 43.35 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.59 TL
Motorin litre fiyatı: 43.77 TL