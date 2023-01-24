Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzine büyük zam geliyor! (24 Ocak 2023)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. Benzin fiyatlarına bu gece yarısı zam bekleniyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Bu gece yarısından itibaren benzin grubuna zam bekleniyor.
NTV’nin haberine göre; benzine 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.
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