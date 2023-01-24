İŞKUR bu program ile işsiz vatandaşlara tam 9 ay boyunca 8500 TL ödeme yapıyor!

Siz de aktif olarak çalışma hayatında yer almıyor ve çevrenizdeki iş olanaklarını gözden geçiriyorsanız TYP'den yararlanıp yararlanamayacağınızı hemen öğrenebilirsiniz.

TYP Nedir?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın ve acil durumlar gibi mücbir sebeplerle işsiz kalmış kişilerin çalışma disiplinlerini ve alışkanlıklarını koruma amacı taşıyan programlardır. Özel politika gerektiren grupların desteklenmesinin hedeflendiği bu program kapsamında İŞKUR ile kamu kurumları arasında iş birliği yapılır ve işsizlere geçici gelir desteği sağlanır.

TYP Hangi Durumlarda Uygulanır?

TYP, her zaman uygulamada olan bir program değildir. Yalnızca afet, salgın, acil durumlar, sosyal kriz ve diğer mücbir sebeplerin olduğu dönemlerde uygulanır.

TYP'ye Katılım Şartları Nelerdir?

TYP kapsamından yararlanabilmek için şu şartları taşıyor olmanız gerekir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Sigortalı olmamak,

- Emekli ve malul aylığı almamak,

- Öğrenci (açık öğretim öğrencileri hariç) olmamak.

TYP'de Katılımcılar Neye Göre Belirlenir?

Katılımcıların seçiminde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenen 3 farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemler noter kurası, liste yöntemi ve %80 noter kurası, %20 liste yöntemidir.

TYP'de Kimlere Öncelik Tanınır?

TYP kapsamında maddi açıdan güçlük çeken vatandaşlara öncelik verilir. Bu doğrultuda kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Birinci Liste; diğer başvuru sahipleri İkinci Liste olarak sınıflandırılır.

TYP'ye Bir Aileden Kaç Kişi Başvurabilir?

Aynı aileden yalnızca bir kişi TYP'ye katılabilir. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi verilerine göre aynı adreste yaşayan kişilerin kazançlarının bir aylık asgari ücretin net tutarının 1,5 katını aşmaması gerekir. Aştığı takdirde katılımcı, programdan muaf tutulur.

TYP Konusunda Diğer Önemli Hususlar

TYP kapsamında çalışmaya hak kazanan kişilere günlük asgari ücret miktarının çalışılan gün sayısıyla çarpımı tutarında ödeme yapılır. Katılımcılar; program kapsamında tek seferde en fazla 6 ay, toplamda en fazla 9 ay çalışabilir. Devam zorunluluğu bulunan program süresinde toplam 5 gün ücretsiz izin kullanabilir. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılan vatandaşlar 24 ay boyunca TYP'den yararlanamazlar.