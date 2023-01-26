Benzin ve motorin ne kadar oldu? Motorin 24 liranın üzerine çıktı (26 Ocak 2023)
Son dakika gelişmesi… Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanma nedeniyle değişiklik gösteriyor. Son olarak motorinin litre fiyatına büyük zam geldi.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.
Son zam haberi motorin grubundan geldi.
Motorinin litre fiyatına 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 lira
Benzinin litresi ise ortalama 21,71 lira
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