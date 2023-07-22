Benzine 2 lira zam yolda
Kurdaki yükseliş ve vergilerdeki artış nedeniyle 34 liradan satılan benzine haftaya 2 lira daha zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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Akaryakıt seçimden sonraki zamların ardından 34 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
NTV'nin haberine göre benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.