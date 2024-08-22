Benzine büyük indirim geliyor: Motorine indirim var mı? (22 Ağustos akaryakıt fiyatları)
22 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI: Petrol fiyatları, ABD'den gelen zayıf işgücü verilerinin ardından bugün beşinci kez üst üste geriledi. Brent petrolün varil fiyatının 75 dolar bandına kadar gerilemesi akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Benzin grubunda 1 lira 46 kuruş indirim bekleniyor. Peki, motorine indirim var mı? 22 Ağustos'ta benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,97 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi de oluşurken, sektör kaynakları benzin grubunda indirim beklendiğini açıkladı.
Benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
22 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.94 TL
LPG litre fiyatı: 23.23 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.97 TL
Motorin litre fiyatı: 44.35 TL
LPG litre fiyatı: 23.24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.47 TL
Motorin litre fiyatı: 44.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.99 TL