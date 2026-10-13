BES şirketlerinin yapay zekâdaki itibar haritası çıkarıldı

Fon piyasasında yaşa­nan gelişmeler, yatı­rımcıların uzun vade­li tasarruf araçlarına yöneli­mini yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte Bireysel Emekli­lik Sistemi’ne ilginin arttı­ğına ilişkin veriler de basına yansıdı. Haberlere göre, siste­me günde yaklaşık 12 bin 500 yeni katılımcı dâhil olurken, BES fonlarına günlük 2 ila 2,5 milyar TL arasında kay­nak aktarıldı. Yeni katılımlar­la birlikte sistem yaklaşık 18 milyon kişiye, 25 milyon söz­leşmeye ve 2,7 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.

Sistem­deki bu hareketlilik, bireysel emeklilik şirketlerinin yapay zekâ yanıtlarında ne kadar görünür olduğu ve nasıl anla­tıldığı sorusunu öne çıkardı. StratejiCo. tarafın­dan geliş­tirilen ya­pay zekâ itibar yöne­tim modeli itibar. ai, 2 Ekim 2026 tarihin­de ChatGPT, Gemini ve Cla­ude üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada şirketlerin itiba­rını, görünürlüğünü ve beğe­nisini karşılaştırdı.

Garanti BBVA Emeklilik itibarda lider oldu

Araştırmada Garanti BB­VA Emeklilik 54,7 itibar pu­anıyla ilk sırada yer aldı. Al­lianz Yaşam ve Emeklilik 54 puanla ikinci, Anadolu Hayat Emeklilik 52 puanla üçüncü oldu. AgeSA 32,7, Türkiye Ha­yat Emek­lilik 28,4 ve HDI Fiba Emeklilik 7,5 itibar puanı al­dı. Şirketlerin yapay zekâ ya­nıtlarında ne ölçüde yer al­dığını gösteren görünürlük (Share of Voice) metriğin­de Garanti BBVA Emeklilik %70,8 ile lider oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik %70,7 ile ikinci sırayı aldı. Anadolu Ha­yat Emeklilik %65,1, AgeSA %38, Türkiye Hayat Emekli­lik %35,9 ve HDI Fiba Emek­lilik %11,3 görünürlük ora­nına sahip oldu. Şirketlerin yapay zekâ tarafından han­gi tonla anlatıldığını göste­ren beğeni (Sentiment) met­riğinde AgeSA %84 ile ilk sı­raya yerleşti. AgeSA’yı %80 ile Anadolu Hayat Emeklilik, %79 ile Türkiye Hayat Emek­lilik, %77 ile Garanti BBVA Emeklilik, %76 ile Allianz Ya­şam ve Emeklilik ve %73 ile HDI Fiba Emeklilik izledi.