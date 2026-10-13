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BES şirketlerinin yapay zekâdaki itibar haritası çıkarıldı

Fon piyasasındaki gündemle dikkatlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yöneldiği dönemde, emeklilik şirketlerinin yapay zekâ yanıtlarındaki itibarı araştırıldı. itibar.ai sonuçlarına göre, Garanti BBVA Emeklilik itibar ve görünürlükte, AgeSA ise beğenide lider oldu.

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BES şirketlerinin yapay zekâdaki itibar haritası çıkarıldı

Fon piyasasında yaşa­nan gelişmeler, yatı­rımcıların uzun vade­li tasarruf araçlarına yöneli­mini yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte Bireysel Emekli­lik Sistemi’ne ilginin arttı­ğına ilişkin veriler de basına yansıdı. Haberlere göre, siste­me günde yaklaşık 12 bin 500 yeni katılımcı dâhil olurken, BES fonlarına günlük 2 ila 2,5 milyar TL arasında kay­nak aktarıldı. Yeni katılımlar­la birlikte sistem yaklaşık 18 milyon kişiye, 25 milyon söz­leşmeye ve 2,7 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.

Sistem­deki bu hareketlilik, bireysel emeklilik şirketlerinin yapay zekâ yanıtlarında ne kadar görünür olduğu ve nasıl anla­tıldığı sorusunu öne çıkardı. StratejiCo. tarafın­dan geliş­tirilen ya­pay zekâ itibar yöne­tim modeli itibar. ai, 2 Ekim 2026 tarihin­de ChatGPT, Gemini ve Cla­ude üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada şirketlerin itiba­rını, görünürlüğünü ve beğe­nisini karşılaştırdı.

Garanti BBVA Emeklilik itibarda lider oldu

Araştırmada Garanti BB­VA Emeklilik 54,7 itibar pu­anıyla ilk sırada yer aldı. Al­lianz Yaşam ve Emeklilik 54 puanla ikinci, Anadolu Hayat Emeklilik 52 puanla üçüncü oldu. AgeSA 32,7, Türkiye Ha­yat Emek­lilik 28,4 ve HDI Fiba Emeklilik 7,5 itibar puanı al­dı. Şirketlerin yapay zekâ ya­nıtlarında ne ölçüde yer al­dığını gösteren görünürlük (Share of Voice) metriğin­de Garanti BBVA Emeklilik %70,8 ile lider oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik %70,7 ile ikinci sırayı aldı. Anadolu Ha­yat Emeklilik %65,1, AgeSA %38, Türkiye Hayat Emekli­lik %35,9 ve HDI Fiba Emek­lilik %11,3 görünürlük ora­nına sahip oldu. Şirketlerin yapay zekâ tarafından han­gi tonla anlatıldığını göste­ren beğeni (Sentiment) met­riğinde AgeSA %84 ile ilk sı­raya yerleşti. AgeSA’yı %80 ile Anadolu Hayat Emeklilik, %79 ile Türkiye Hayat Emek­lilik, %77 ile Garanti BBVA Emeklilik, %76 ile Allianz Ya­şam ve Emeklilik ve %73 ile HDI Fiba Emeklilik izledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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