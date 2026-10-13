BES şirketlerinin yapay zekâdaki itibar haritası çıkarıldı
Fon piyasasındaki gündemle dikkatlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yöneldiği dönemde, emeklilik şirketlerinin yapay zekâ yanıtlarındaki itibarı araştırıldı. itibar.ai sonuçlarına göre, Garanti BBVA Emeklilik itibar ve görünürlükte, AgeSA ise beğenide lider oldu.
Fon piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların uzun vadeli tasarruf araçlarına yönelimini yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilginin arttığına ilişkin veriler de basına yansıdı. Haberlere göre, sisteme günde yaklaşık 12 bin 500 yeni katılımcı dâhil olurken, BES fonlarına günlük 2 ila 2,5 milyar TL arasında kaynak aktarıldı. Yeni katılımlarla birlikte sistem yaklaşık 18 milyon kişiye, 25 milyon sözleşmeye ve 2,7 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Sistemdeki bu hareketlilik, bireysel emeklilik şirketlerinin yapay zekâ yanıtlarında ne kadar görünür olduğu ve nasıl anlatıldığı sorusunu öne çıkardı. StratejiCo. tarafından geliştirilen yapay zekâ itibar yönetim modeli itibar. ai, 2 Ekim 2026 tarihinde ChatGPT, Gemini ve Claude üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada şirketlerin itibarını, görünürlüğünü ve beğenisini karşılaştırdı.
Garanti BBVA Emeklilik itibarda lider oldu
Araştırmada Garanti BBVA Emeklilik 54,7 itibar puanıyla ilk sırada yer aldı. Allianz Yaşam ve Emeklilik 54 puanla ikinci, Anadolu Hayat Emeklilik 52 puanla üçüncü oldu. AgeSA 32,7, Türkiye Hayat Emeklilik 28,4 ve HDI Fiba Emeklilik 7,5 itibar puanı aldı. Şirketlerin yapay zekâ yanıtlarında ne ölçüde yer aldığını gösteren görünürlük (Share of Voice) metriğinde Garanti BBVA Emeklilik %70,8 ile lider oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik %70,7 ile ikinci sırayı aldı. Anadolu Hayat Emeklilik %65,1, AgeSA %38, Türkiye Hayat Emeklilik %35,9 ve HDI Fiba Emeklilik %11,3 görünürlük oranına sahip oldu. Şirketlerin yapay zekâ tarafından hangi tonla anlatıldığını gösteren beğeni (Sentiment) metriğinde AgeSA %84 ile ilk sıraya yerleşti. AgeSA’yı %80 ile Anadolu Hayat Emeklilik, %79 ile Türkiye Hayat Emeklilik, %77 ile Garanti BBVA Emeklilik, %76 ile Allianz Yaşam ve Emeklilik ve %73 ile HDI Fiba Emeklilik izledi.