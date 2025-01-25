Biden veto etmişti, Trump onayladı: Kripto piyasasında yeni dönem! SEC, SAB 121'i kaldırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mart 2022’de yürürlüğe giren ve finansal kurumlar için katı sermaye gereklilikleri getiren "SAB 121" yönergesini kaldırarak yerine "SAB 122" düzenlemesini yayımladı. Yeni düzenleme, kripto varlıkların bilançolarda yükümlülük olarak gösterilmesi ve katı sermaye gerekliliklerine tabi tutulması zorunluluğunu sona erdiriyor.

Trump yönetiminden kripto için hızlı hamle

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında verdiği “ABD’yi kripto başkenti yapma” sözünü hayata geçirmek için harekete geçti. Göreve başlar başlamaz SEC düzenlemelerini destekleyen Trump, kripto para birimlerine yönelik bir çalışma grubunun kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Biden veto etmişti

SAB 121, finansal kurumların kripto saklama hizmetlerini sunmasını zorlaştıran ve operasyonel maliyetleri artıran bir düzenleme olarak eleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl Kongre, SAB 121'in iptali için bir yasa çıkarmış, ancak eski Başkan Joe Biden bu yasayı veto etmişti.

SEC’in bu adımı, kripto varlıklar için daha kapsamlı ve esnek bir düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının yolunu açmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, SEC bünyesinde bir "Kripto Görev Gücü" kuruldu. Göreve liderlik eden SEC üyesi Hester Peirce, sosyal medya paylaşımında, "Elveda SAB 121. Eğlenceli değildi" ifadeleriyle değişikliği duyurdu.

Bu gelişmelerle birlikte ABD’nin kripto para piyasasındaki regülasyon çabalarının daha dengeli ve yenilikçi bir yapıya kavuşması bekleniyor. ABD’deki bu yeni düzenleme süreci, küresel kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.