Bilecik: 4. Sanayi Devrimi kararlılık isteyen bir ekip işidir

13 Nisan 2018

TÜSİAD ile TÜRKONFED işbirliğinde, Garanti Bankasının ana desteği ile hayata geçirilen ve KOBİ'lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerinin iyileştirilmesini hedefleyen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) kapsamında Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu'nun (GESİFED) ev sahipliğinde Denizli'de toplantı yapıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ'ler" ana temasıyla düzenlenen toplantıda, TÜSİAD ile işbirliğinde bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için çıktıkları BORGİP yolculuğunda, KOBİ'lerin kapasitelerini artıracak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Dünyada dijitalleşmenin yarattığı baş döndüren dönüşümün üretim ve iş yapma modellerini de değiştirdiğini dile getiren Kadooğlu, şunlar söyledi:

"Kalkınma ve rekabetçilik artık yepyeni paradigmalarla ölçülüyor. Ülkelerin rekabetçiliği de yerelin yani kentlerimizin, dolayısıyla sektör ve işletmelerimizin rekabetçiliğiyle belirleniyor. Bu değişimin farkına varıp ödevini yapan ve stratejisini belirleyen ülkeler, hep birkaç adım önde olacak gibi görünüyor. Biz de adımlarımızı hızlı atmalı, teknolojik dönüşüme ayak uydurmalı, yarışta geride kalmamak için ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ'lerimizin ve işletmelerimizin kapasitelerini artırmalıyız. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesinde KOBİ'lerimizin performansı önemli bir fark yaratmıştır."

Kadooğlu, 2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için KOBİ'lerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmesi, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmaları, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Yerelden-küresele rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, büyümeyi sürdürülebilir kılacak gücün KOBİ'ler olduğunu dile getiren Kadooğlu, "Yani KOBİ'lerimizin sürdürülebilir büyümesi ile yerelde yaratacakları kalkınma hamlesinde kapasitelerinin geliştirilmesi yerli ve milli bir politika olmalıdır." dedi.

"Yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi"

BORGİP'le amaçlarının Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, KOBİ'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve en nihayetinde yeni bir kalkınma modelinin başarılı örneklerle ortaya konması olduğunu vurgulayan Kadooğlu, "KOBİ'lerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve finansmana erişim, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması ile mentörlük destekleri, reel sektörün gelişmesi ve dönüşmesini de sağlayacaktır. Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ'lerimizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen BORGİP, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile sürdürülebilir büyümesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir." diye konuştu.

"Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üretmeden kalkınması mümkün değil"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de Türkiye'nin yarına hazır olması için gelecekle ilgili hayal etme sorumluluklarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"TÜSİAD olarak biz Türkiye'nin yeni hikayesinin sanayinin dijital dönüşümü üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesi de kalkınması da mümkün değildir. Sanayinin dijital dönüşümü, tek bir şirketin veya bir sektörün, tek bir teknoloji ile başarabileceği bir süreç değildir. 4. Sanayi Devrimi, değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı, kararlılık isteyen bir ekip işidir. Bu sebeple, ülke olarak öncelikli gündem maddelerimizden biri bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğimiz olmalıdır. Dijital dönüşümün her şeyi kökten değiştirdiği bir çağda, gelecek nesilleri, yani çocuklarımızı da bu yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetiştirmek zorundayız."

"Büyümemizi reformlara dayandırmalıyız"

KOBİ'lerin ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması, küresel rekabetçiliğin sağlanması ve sanayinin yüksek katma değerli bir yapıya dönüşümü için kritik önem taşıdığına işaret eden Bilecik, "KOBİ'lerin ismi küçük, ekonomiye katkıları ise çok büyüktür. Başka bir deyişle Türkiye ekonomisinin başarısında, küçük işletmelerin büyük payı vardır. Ülkemizde KOBİ'ler, toplam şirket sayısı içindeki pay ve istihdam oranı olarak OECD ortalamasının üzerindeyken, katma değer yaratma açısından maalesef daha düşük seviyede kalıyor. Bizi, bugün detayları sizinle paylaşılacak olan BORGİP projesini hayata geçirmeye iten de işte bu fark oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Bilecik, büyümenin reformlara dayandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bilecik, "Reformları erteledikçe büyümenin, dolayısıyla ekonominin önünü açmamız mümkün olmaz. Büyümeyi, üretimi, yatırımları artırmak için şu anda en çok ihtiyacımız olan üç şey reform, istikrar ve güvendir. Bugün büyümeyi ve yatırımları canlandırmak için paketler var, teşvikler var ama ekonomiye bir bütün olarak sıçrama yaptıracak asıl etkinin reformlardan geleceğini unutmamalıyız." dedi.

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ise KOBİ'lerin kurumsallaşması, cesaretlenmesi, Ar-Ge'ye yönelmesi, nitelikli iş gücüyle buluşması, markalarını yaratması ve ihracat tecrübelerini geliştirmeleri konusunda desteklenmelerinin önemini vurgulayarak, "Bu amaç doğrultusunda ulusal ölçekte çok önemli bir proje olan BORGİP'in bire beş veren girişimcilik ruhumuzu geliştireceğine inanıyoruz. KOBİ'lerin orta gelir sarmalından kurtulabilmeleri için yüksek başarıyı yakalamış rol model işletmeler ve patronlarla aynı platformda buluşarak, tecrübeye erişmelerinin, destekçi finans kaynaklarıyla ve nitelikli iş gücü ile beslenmelerinin hayati önem taşıdığının farkındayız." diye konuştu.

Proje kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren ve 20-249 çalışana sahip KOBİ'lere büyümelerine destek olmak için mentorluk desteği sağlanacağı, benzer yollardan geçmiş KOBİ ve büyük ölçekli firma sahiplerinin eşleştirilerek, birbirlerinin hikayelerinden yeni vizyonlar kazanmaları ve birlikte yeni fırsatlar oluşturmaları hedefleniyor.

Denizli Valisi Hasan Karahan, TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarının katıldığı toplantıda, GESİFED'in önceki başkanı Gültekin Okay Salgar'a ve toplantının düzenlenmesinde katkıda bulunan iş adamlarına plaket verildi.

Kaynak: AA