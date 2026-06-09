Bilgi ve iletişim teknolojileri dolar bazında yüzde 47 büyüdü

Hamide HANGÜL

Bilişim Sanayicileri Der­neği’in (TÜBİSAD) ‘Bil­gi ve İletişim Teknoloji­leri Sektörü 2025 Pazar Verileri’ raporu açıklandı. Rapora göre, küresel bilgi ve iletişim tekno­lojileri (BİT) pazarı büyüklü­ğü 2025 yılında yüzde 10,5’lik büyüme ile 5,5 trilyon dolar se­viyesine yükselirken, bilgi tek­nolojileri pazarı yüzde 13,3’lük büyüme ile küresel pazar büyü­mesini tetikledi. İletişim tek­nolojileri pazarı ise yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetti. Kü­resel BİT pazar büyüklüğünün 2026 yılında 6,3 trilyon dolar seviyesine ulaşarak, yıllık yüz­de 8 büyüme ile 2030 yılında 8,7 trilyon dolar büyüklüğe ula­şacağı öngörülüyor.

TL bazında son bir yıldaki büyüme yüzde 77

Türkiye’de ise bilgi ve ileti­şim teknolojileri sektörünün, 2025 yılında pazar büyüklüğü 2 trilyon 129,3 milyar TL’ye (53,8 milyar dolar) ulaştı. Rapora gö­re sektör, 2024’den 2025’e dolar ba­zında yüzde 47, TL bazında yüz­de 77 büyüme gösterdi. Sektö­rün, 2021-2025 yılları ara­sında TL bazında­ki yıllık ortala­ma büyümesi yüzde 68, dolar bazında ise yüzde 16 civarında gerçekleşti.

Stratejik kalkınma alanı

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tomba­lak, raporda yaptığı değerlen­dirmede, teknolojinin artık ülkelerin reka­bet gücünü, ekono­mik büyümesini ve toplumsal refahını belirleyen stratejik bir kalkınma alanı olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu dönü­şümün yalnızca takipçisi de­ğil, şekillendiricisi olabilecek tüm unsurlara sahip olduğunu vurgulayan Tombalak, “Güçlü insan kaynağımız, girişimcilik kültürümüz, stratejik coğrafi konumumuz ve gelişen tekno­loji ekosistemimiz sayesinde ülkemiz; bölgesinin en güven­li, en yetkin ve en ölçekli tek­noloji merkezi olma potansi­yelini daha güçlü şekilde orta­ya koyuyor” dedi. Günümüzde başarının, ortak hedeflere odaklanan, birleşen ve birlik­te etki yaratan ekosistemlerin başarısıyla ölçüldüğünü belir­ten Tombalak, “Yazılım şirket­lerinden veri merkezi işletme­cilerine, telekom operatörle­rinden bulut sağlayıcılarına, girişimlerden üniversitelere ve kamu kurumlarına kadar uzanan bu ekosistem ekono­misi, Türkiye’nin dijital gele­ceğinin temel taşıdır” dedi.

İhracatı son beş yılda 2.5 kat arttı

Bu yıl 15’incisini yayımladıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporunun, sektörün geldiği noktayı ve geleceğe ilişkin potansiyelini ortaya koyduğunu söyleyen Tombalak, şu bilgileri verdi: “2025 yılı itibarıyla sektörümüzün 2,1 trilyon TL büyüklüğe ulaşması, ekonomimiz içindeki payını yüzde 3,38 seviyesine yükseltmesi, ihracatını son beş yılda yaklaşık 2,5 kat artırması ve yazılım odaklı büyümesini sürdürmesi; Türkiye’nin teknoloji üreten, geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden bir ülke olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini göstermektedir. Raporumuzun ortaya koyduğu bir diğer gerçek, yapay zekânın artık yalnızca bir teknoloji gündemi değil, ekonomik dönüşümün temel itici güçlerinden biri haline gelmiş olmasıdır. Şirketlerin büyük çoğunluğunun yapay zekâyı iş süreçlerinde aktif olarak kullanması veya değerlendirmesi, ülkemizin bu alandaki fırsatları değerlendirme konusunda önemli bir olgunluk seviyesine ulaştığını göstermektedir.” Sektörün toplam istihdamı ise yüzde 17’lik büyüme ile 2025 yılında 289 bine ulaştı.