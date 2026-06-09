Bilgi ve iletişim teknolojileri dolar bazında yüzde 47 büyüdü
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün pazar büyüklüğü 2025 yılında 2 trilyon 129,3 milyar TL’ye ulaştı. Rapora göre sektör, 2024’den 2025’e dolar bazında yüzde 47, TL bazında yüzde 77 büyüme gösterdi. Sektörün, 2021-2025 yılları arasında TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 68, dolar bazında ise yüzde 16 civarında oldu.
Hamide HANGÜL
Bilişim Sanayicileri Derneği’in (TÜBİSAD) ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2025 Pazar Verileri’ raporu açıklandı. Rapora göre, küresel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) pazarı büyüklüğü 2025 yılında yüzde 10,5’lik büyüme ile 5,5 trilyon dolar seviyesine yükselirken, bilgi teknolojileri pazarı yüzde 13,3’lük büyüme ile küresel pazar büyümesini tetikledi. İletişim teknolojileri pazarı ise yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetti. Küresel BİT pazar büyüklüğünün 2026 yılında 6,3 trilyon dolar seviyesine ulaşarak, yıllık yüzde 8 büyüme ile 2030 yılında 8,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.
TL bazında son bir yıldaki büyüme yüzde 77
Türkiye’de ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, 2025 yılında pazar büyüklüğü 2 trilyon 129,3 milyar TL’ye (53,8 milyar dolar) ulaştı. Rapora göre sektör, 2024’den 2025’e dolar bazında yüzde 47, TL bazında yüzde 77 büyüme gösterdi. Sektörün, 2021-2025 yılları arasında TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 68, dolar bazında ise yüzde 16 civarında gerçekleşti.
Stratejik kalkınma alanı
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, raporda yaptığı değerlendirmede, teknolojinin artık ülkelerin rekabet gücünü, ekonomik büyümesini ve toplumsal refahını belirleyen stratejik bir kalkınma alanı olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, şekillendiricisi olabilecek tüm unsurlara sahip olduğunu vurgulayan Tombalak, “Güçlü insan kaynağımız, girişimcilik kültürümüz, stratejik coğrafi konumumuz ve gelişen teknoloji ekosistemimiz sayesinde ülkemiz; bölgesinin en güvenli, en yetkin ve en ölçekli teknoloji merkezi olma potansiyelini daha güçlü şekilde ortaya koyuyor” dedi. Günümüzde başarının, ortak hedeflere odaklanan, birleşen ve birlikte etki yaratan ekosistemlerin başarısıyla ölçüldüğünü belirten Tombalak, “Yazılım şirketlerinden veri merkezi işletmecilerine, telekom operatörlerinden bulut sağlayıcılarına, girişimlerden üniversitelere ve kamu kurumlarına kadar uzanan bu ekosistem ekonomisi, Türkiye’nin dijital geleceğinin temel taşıdır” dedi.
İhracatı son beş yılda 2.5 kat arttı
Bu yıl 15’incisini yayımladıkları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporunun, sektörün geldiği noktayı ve geleceğe ilişkin potansiyelini ortaya koyduğunu söyleyen Tombalak, şu bilgileri verdi: “2025 yılı itibarıyla sektörümüzün 2,1 trilyon TL büyüklüğe ulaşması, ekonomimiz içindeki payını yüzde 3,38 seviyesine yükseltmesi, ihracatını son beş yılda yaklaşık 2,5 kat artırması ve yazılım odaklı büyümesini sürdürmesi; Türkiye’nin teknoloji üreten, geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden bir ülke olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini göstermektedir. Raporumuzun ortaya koyduğu bir diğer gerçek, yapay zekânın artık yalnızca bir teknoloji gündemi değil, ekonomik dönüşümün temel itici güçlerinden biri haline gelmiş olmasıdır. Şirketlerin büyük çoğunluğunun yapay zekâyı iş süreçlerinde aktif olarak kullanması veya değerlendirmesi, ülkemizin bu alandaki fırsatları değerlendirme konusunda önemli bir olgunluk seviyesine ulaştığını göstermektedir.” Sektörün toplam istihdamı ise yüzde 17’lik büyüme ile 2025 yılında 289 bine ulaştı.