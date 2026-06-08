İmperial Tobaco grubu sigaralara zam geldi

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Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından İmperial Tobaco grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Dündar zamların ardından paylaştığı tabloda İmperial Tobaco grubundaki en ucuz sigara 100 TL olurken en pahalı sigara ise 120 TL'ye çıkmış oldu.

Farklı sigara gruplarına da zam gelmişti

• 6 Haziran'da PM grubuna yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 110 TL ile 130 TL aralığına çıktı.

• 4 Haziran'da ise Bat sigara grubuna zam gelmişti. Grubun en ucuz sigarası 105 TL'ye, en pahalı sigarası ise 120 TL'ye yükselmişti.

• 2 Haziran'da da JTI grubuna yapılan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 105 TL ve en pahalı sigara 120 TL olmuştu.

• Captain Black grubunda en düşük sigara fiyatı 95 TL'ye, en pahalı sigarası ise 100 TL olmuştu.