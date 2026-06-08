TCMB rezervlerinde haftalık yükseliş kaydedildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 5 Haziran 2026 ile biten haftada yaklaşık 856,3 milyon dolar artış gösterdiği hesaplandı.

160 milyar doların üzerine çıktı

Matriks Haber tarafından TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 29 Mayıs haftasında 159,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 5 Haziran haftasında yaklaşık 160,1 milyar dolara çıktı.

TCMB rezervleri, 3 Nisan 2026 haftasından itibaren üç hafta boyunca yükseliş eğilimi göstermiş, 1 Mayıs haftasında düşüş kaydetmişti. Rezervler 8 Mayıs haftasında yeniden artışa geçerken, 15 Mayıs haftasından başlayarak üç hafta üst üste gerileme yaşamıştı.

Öte yandan TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası, 5 Haziran haftasına ilişkin resmi rezerv verilerini 11 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşacak.