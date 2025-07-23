Bill Gates'e de anlattılar! Değersiz metalleri altına dönüştüren proje

San Francisco merkezli ‘Marathon Fusion’ adlı bir start-up, diğer metalleri altına dönüştürme konusundaki binlerce yıllık problemi çözdüğünü öne sürüyor.

Şirket sahip olduğu nükleer füzyon teknolojisiyle civayı altına dönüştürme iddiasıyla dünyanın gündemine geldi.

Civayı altına ‘transmutasyon’ adı verilen bir süreçle dönüştürmeyi hedefleyen şirket, gelecekte kurulacak füzyon tesisinin yılda 5 tona kadar altın üretebileceğini öne sürüyor. Bugünün değeriyle 5 ton altın 600 milyon dolar ediyor.

Geçen hafta yayınlanan bir akademik makalede Marathon Fusion, füzyon reaksiyonlarında açığa çıkan nötronların, nükleer dönüşüm olarak bilinen bir süreçle altın üretmek için kullanılabileceğini öne sürüyor.

İlk tepkiler olumlu ama...

Financial Times’ın haberine göre; uzmanlardan gelen ilk tepkiler olumlu fakat bu fikir henüz kanıtlanmış değil ve Marathon Fusion’ın iddiasının hakem değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

Öte yandan civadan altın elde etme projesinde bir sorun da öne çıkıyor. Altınların bir kısmı radyoaktif olacağından dolayı mücevherde güvenli olması için 18 yıl kadar bekletilmesi gerekecek.

Bu süreç diğer değerli metallerin üretiminde de kullanılabilir, ancak Marathon, altın pazarının büyüklüğü nedeniyle füzyon reaksiyonlarından elde edilen üretimin fiyatları etkilemeden piyasaya enjekte edilebileceğini öngörüyor. Şu anda her yıl yaklaşık 3 bin ton altın çıkarılıyor.

Marathon'un teknoloji direktörü ve kurucu ortağı Adam Rutkowski, Londra'da düzenlenen 2024 Breakthrough Energy Summit'te Bill Gates'e (solda) sunum yapıyor.

Bill Gates'in desteklediği Commonwealth Fusion Systems'ın eski teknoloji direktörü ve şu anda Marathon'un bilimsel danışmanı olan Dan Brunner, “Altın, bu tatlı noktada bulunuyor. Tamamen bilimsel bir bakış açısıyla, her şey birbiriyle uyumlu görünüyor. Bence asıl zorluk, bunu pratik bir sisteme dönüştürmek" dedi.

Marathon Fusion ne iş yapıyor?

Marathon, 2023’te her ikisi de 30 yaşında olan genel müdür Kyle Schiller ve teknoloji direktörü Adam Rutkowski tarafından, füzyon enerji santrallerinin inşasında karşılaşılan bazı teknik zorlukları çözmeyi amaçlayan bir mühendislik şirketi olarak kuruldu.

12 tam zamanlı çalışanı bulunan start-up, şimdiye dek 5,9 milyon dolar yatırım ve ABD hükümetinden 4 milyon dolar hibe aldı.