Bir dönem 300 mağazası vardı, son üçünü de kapatıyor

İngiltere’nin en bilinen oyun perakendecilerinden GAME, yüksek maliyetler ve finansal sorunlar sonrası fiziksel mağazalarına tamamen veda ediyor. Şirket, Nisan ayı itibarıyla Dudley, Sutton ve Lancaster’daki son üç mağazasını da kapatmaya hazırlanıyor.

Sokak mağazacılığı sona eriyor

1990 yılında kurulan ve bir dönem 300 mağazaya ulaşan GAME, daha önce de 2012’de iflas süreci yaşamıştı. 2024 başında yeniden kayyuma devredilen şirket, Şubat ayında tüm bağımsız mağazalarını kapatma kararı aldı.

Marka tamamen yok olmuyor. GAME ürünleri artık online platformda ve Sports Direct gibi büyük perakendeciler içindeki satış noktalarında sunulmaya devam edecek.