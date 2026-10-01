Bir dönem alışverişin gözdesiydi: E-ticaret devi kepenk indiriyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Japon e-ticaret devi Rakuten'in Fransa'daki online satış platformu faaliyetlerini sona erdiriyor. Daha önce PriceMinister adıyla hizmet veren Rakuten France, 30 Eylül saat 23.59 itibarıyla satış ve alışveriş işlemlerini durduracağını duyurdu.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 Ekim itibarıyla platform üzerinden yeni alışveriş veya satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Alıcı arayışından sonuç çıkmadı

Rakuten France, faaliyetlerindeki uzun süreli gerilemenin ardından şirket için alıcı arayışına girmişti. Ancak potansiyel alıcılarla yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı.

Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamada faaliyetlerin devredilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ancak görüşmeler sonucunda uygulanabilir bir çözüm bulunamadığını bildirmişti.

Kapanma kararından yaklaşık 180 çalışanın etkilenmesi bekleniyor. Çalışanlar için destek ve uyum tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi.

Müşteri sayısı 10 yılda yüzde 33 düştü

Elektronik ürünler, beyaz eşya, oyuncak, giyim ve mobilya başta olmak üzere çok sayıda kategoride üçüncü taraf satıcıları tüketicilerle buluşturan Rakuten France'ın faaliyetleri yaklaşık 10 yıldır geriliyordu.

Şirketin müşteri sayısı son 10 yılda yüzde 33 azalırken, internet sitesi trafiğindeki düşüş yüzde 42'yi buldu. Rakuten France'ın özellikle Asya merkezli e-ticaret platformlarının artan rekabetiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Şirket yönetimi, potansiyel alıcılardan gelen tekliflerin istihdamın korunması, finansal koşullar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamadığını açıkladı.

Rakuten'in Fransa ile aynı yapı altında faaliyet gösteren İspanya operasyonlarının da sona ermesi planlanıyor.

Pixmania'nın teklifi kabul edilmedi

Fransız e-ticaret şirketi Pixmania da Rakuten France'ı satın almak için teklif veren şirketler arasında yer aldı. Ancak teklif şirket yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Pixmania, teklifinin onlarca kişinin istihdamını koruyabileceğini savunurken, yaklaşık 2 bin 500 satıcıyı ve 400 milyon euronun üzerinde işlem hacmini kapsayan faaliyetin devam ettirilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Rakuten, PriceMinister'ı 2010'da satın almıştı

1997 yılında Japonya'da kurulan Rakuten, Fransız e-ticaret platformu PriceMinister'ı 2010 yılında satın almıştı.

E-ticaretin yanı sıra telekomünikasyon ve reklamcılık alanlarında da faaliyet gösteren Rakuten Grubu, 30 ülkede 25 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketin yıllık cirosu ise 11 milyar euronun üzerinde bulunuyor.