Bir havayolu daha lisansını kaybetti: Tüm uçuşlar durduruldu

Havacılık sektöründe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Malta merkezli charter havayolu LEAF, faaliyet gösterebilmesi için zorunlu olan Air Operator’s Certificate (AOC) lisansını kaybetti. Lisansın iptaliyle birlikte şirketin tüm uçuşları durduruldu ve planlanan seferler iptal edildi.

Bir yıl bile dayanamadı

2025 yılında kurulan LEAF, Avrupa şehirlerinden charter uçuşlar düzenlemek amacıyla faaliyet göstermeye başlamıştı. Portekiz merkezli Hi Fly’ın iştiraki olan şirket, Airbus A340-300 uçağıyla hizmet veriyordu. Ancak operasyonel sürdürülebilirlik konusunda yaşanan sorunlar lisans kaybına yol açtı.

AOC neden kritik?

AOC, bir havayolunun uçuş gerçekleştirebilmesi için gerekli en önemli lisans olarak kabul ediliyor. Bu belge; yeterli finansal kaynak, güvenlik sistemleri ve operasyonel kapasitenin kanıtlanmasıyla veriliyor. Uzmanlara göre lisans iptallerinin en yaygın nedeni finansal yetersizlik.

Sektörde kriz yayılıyor

Son dönemde Estonya, Avusturya ve İsveç merkezli birçok havayolu da lisans kaybı yaşadı. 2026 Mart ayında Slovenya merkezli AlpAvia da finansal sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.