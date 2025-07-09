Bir sigara grubuna daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu? (9 Temmuz güncel sigara fiyatları)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Philip Morris grubuna 9 Temmuz'dan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 85 TL'ye, en pahalı sigarası ise 94 TL'ye yükseldi.

Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları (En ucuz ve en pahalı sigaralar)

• Bu hafta başında, 7 Temmuz Pazartesi günü Imperial Tobacco grubuna da zam gelmişti. Bu grupta sigara fiyatları 79 TL ile 91 TL arasında değişmeye başlamıştı.

• 4 Temmuz'da ise Bat sigara grubuna zam gelmişti. Grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 96 TL'ye yükselmişti.

• 3 Temmuz'da da JTI grubuna yapılan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 80 TL ve en pahalı sigara 96 TL olmuştu.