BİRA FİYATLARI 2024: Bir bira grubu zamda indirim yaptı... Bira fiyatları ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan üretici enflasyonu rakamları sonrası alkollü içeceklere zamlar yansıdı. Bir bira grubu ise zamlı fiyatlarında indirime gitti. Markaya göre fiyatlarda değişiklik olsa da standart biranın fiyatı önceki zamma göre 3-5 TL geri çekildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı.
Bira zammında indirim: Bira fiyatları ne kadar oldu?
Ayrıca üreticiler de fiyatlara kendi zamlarını yansıttı. Bir bira grubu daha önce duyurduğı zamda indirime gitti. Markaya göre fiyatlarda değişiklik olsa da standart bira fiyatı daha önce yapılan yaklaşık 10 TL'lik zamma göre 3 ile 5 TL geri çekildi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatları güncel listesini paylaşarak "Anadolu Efes indirime gitti" diye yazdı. Buna göre standart bir biranın fiyatı 72 TL oldu.