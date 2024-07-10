Emekliye ek zam için toplantının saati belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı için beklenen rakam

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak kök maaşı 8 bin liranın altında olanların maaş hesabında bir değişiklik olmadı. Kök aylığı 8 bin liranın altında olanların maaşı zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığı için harekete geçtiği kulislere yansımış ve doğrulanmıştı. Emeklilerin gözü şimdi zam düzenlemesine çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılabileceği ifade ediliyor.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantının saati belli oldu

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek. Beştepe'de yarın yapılacak toplantı saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Ayrıca emeklilere seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da tartışılan başlıklardan biri. Kulis bilgisine göre AK Parti yetkilisi, emekli maaşları konusunda henüz bir rakamın belli olmadığını söyleyerek, seyyanen zammın zor olduğunu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceğini ifade etti. Yetkili, sadece en düşük emekli maaşıyla ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti.

AK Partili yetkili, vergi düzenlemesine ilişkin de vergi adaletini ve metinde sadeleşme sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını kaydederek, Kurumlar ve Gelir Vergisi'ne ilişkin düzenlemenin Meclis'e kapanmadan geleceğini ifade etti.