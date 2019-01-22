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"Biriken KDV'ler devlet tahvili olarak ödensin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleştirildi. 1.5 milyon iş insanını temsil eden konsey başkanları KDV iadelerinin orta vadeli devlet tahvili olarak ödenmesini istedi. Şura’ya kamudan alacaklar ve fiyat farkı ödenmesi konuları damgasını vurdu. (Mehmet Kaya)

Biriken KDV'ler devlet tahvili olarak ödensin
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