Birleşme ve satın almalar 16,2 milyar dolara ulaştı

Deloitte Türkiye’nin açık­ladığı 2025 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Ra­poru’na göre, 2025 yılı, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasın­da güçlü bir toparlanmaya sahne oldu. Yıl boyunca toplam 450 iş­lem tamamlanırken, işlem hacmi yaklaşık 16,2 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, bir önceki yıla kıyasla işlem hacminde yüzde 88, işlem sayısında ise yüzde 6 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Yılın en büyük işlemi, 1,7 milyar dolar bedelle Türkiye Araç Mu­ayene İstasyonları özelleştirme ihalesinin MOI Konsorsiyumu tarafından kazanılması oldu.

Büyük işlemler piyasayı yukarı taşıdı

2025 yılında birleşme ve satın alma piyasasında gözlenen güç­lü toparlanmanın arkasında­ki temel unsur, büyük ölçekli sa­tın alma işlemlerinin yeniden iv­me kazanması oldu. 2025 yılında 500 milyon doları aşan işlemle­rin toplam işlem değeri içindeki payı yüzde 13’ten yüzde 44’e yük­selerek dikkat çekici bir sıçrama kaydetti. Yıl boyunca piyasa dina­mikleri, yüksek hacimli işlemler tarafından şekillendirildi. Bir ön­ceki yıl yalnızca bir adet 500 mil­yon dolar üzeri işlem gerçekleş­mişken, bu sayı 2025’te 7’ye çıktı. Mega ölçekli işlemlerdeki bu be­lirgin yükseliş, hem toplam hac­mi yukarı taşıdı hem de piyasada kayda değer bir değişime işaret etti. Söz konusu büyük işlemler piyasayı şekillendiren temel un­sur haline gelirken, ortalama iş­lem büyüklüğünü 20 milyon do­lardan 36 milyon dolara yükseltti. Özelleştirmeler yılın dikkat çe­ken başlıkları arasında yer aldı. Çayırhan Termik Santrali (551 milyon dolar) ve Fenerbahçe Ka­lamış Marina (504 milyon dolar) işlemleri de toplam hacme önem­li katkı sağladı.

Yerli yatırımcılar belirleyici rol oynadı

Piyasanın ana taşıyıcısı olan yerli yatırımcılar 361 işlemle 9,3 milyar dolarlık işleme imza ata­rak toplam işlem değerinin yüz­de 57’sini oluşturdu. Yabancı ya­tırımcılar ise 89 işlemle 6,9 mil­yar dolar hacme ulaştı ve toplam değerin yüzde 43’ünü temsil etti.

Euro Bölgesi yatırımcıları 46 işlemle öne çıkarak işlem adedi bakımından yabancı yatırımcılar arasında lider konumda yer aldı . 2025 yılında finansal yatırımcı işlemleri, yılın genel eğilimiyle paralel olarak önemli ölçüde ar­tış gösterdi. Finansal yatırımcı­lar tarafından yaratılan toplam işlem hacmi 2,2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükselerek yak­laşık yüzde 109’luk dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Özel sermaye yatırımcıları ise piyasadaki etkin varlığını sür­dürdü. Özel sermaye işlemlerinin adedi görece yatay bir seyir izler­ken, işlem hacmi 0,9 milyar dolar­dan 3,8 milyar dolara yükselerek kayda değer bir sıçrama gerçek­leştirdi.

Sektör dağılımında hizmetler, enerji ve teknoloji öne çıktı

Sektörel açıdan değerlendiril­diğinde 2025 yılında işlem değeri bakımından en fazla yatırım çe­ken sektörler hizmetler, enerji ve imalat sektörü oldu. Yaklaşık 1,7 milyar dolar bedelle gerçekleşti­rilen Türkiye Araç Muayene İs­tasyonları işletme hakkının dev­ri ihalesi, hizmetler sektörünün ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli plan yapan stratejik yatı­rımcılar açısından cazibesini te­yit etti.

Enerji tarafında ise ABD mer­kezli Apollo Global Manage­ment’ın, BP Pipelines’ın TANAP Projesi’ndeki payına 1 milyar do­lar tutarında finansal yatırım yapması, yılın en dikkat çekici iş­lemlerinden biri oldu. Bu işlem, uluslararası fonların Türkiye’nin dünya enerji piyasasındaki rolü­ne yönelik güvenini ortaya koyan önemli bir gösterge niteliği taşıdı.

İşlemler, yeni trendleri gösteriyor

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, küresel ölçekte gözlenen toparlanmaya paralel olarak Türkiye birleşme ve satın alma piyasasının 2025 yılında yeniden güçlü bir ivme kazandığını söyledi. Ulaş, “İşlem hacmindeki belirgin artış ve mega ölçekli anlaşmaların geri dönüşü, yatırımcı güveninin güçlendiğini ve ertelenmiş stratejik kararların yeniden devreye alındığını ortaya koyuyor. Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, daha planlı ve daha yüksek değerli işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme patikasına yöneldiğini; yatırımcıların uzun vadeli stratejik perspektifle hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor” dedi. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay da “Yatırımcı profiline baktığımızda, yerli yatırımcıların pazardaki liderliğini sürdürdüğünü; yabancı yatırımcıların ise daha seçici fakat daha yüksek tutarlı işlemlerle etkisini artırdığını görüyoruz. Girişim sermayesi ve melek yatırımcıların teknoloji, oyun ve fintech odaklı yatırımları erken aşama ekosistemin dinamizmini desteklemeyi sürdürürken; ölçeklenebilir ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere yönelik ilgi de devam ediyor” diye konuştu.