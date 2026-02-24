Birleşme ve satın almalar 16,2 milyar dolara ulaştı
Deloitte Türkiye 2025 yılının birleşme ve satın alma işlemleri raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de 2025 yılında toplam 450 işlemle yaklaşık 16,2 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. İşlem hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 88 artarken, işlem sayısı yüzde 6 yükseldi.
Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2025 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, 2025 yılı, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasında güçlü bir toparlanmaya sahne oldu. Yıl boyunca toplam 450 işlem tamamlanırken, işlem hacmi yaklaşık 16,2 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, bir önceki yıla kıyasla işlem hacminde yüzde 88, işlem sayısında ise yüzde 6 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Yılın en büyük işlemi, 1,7 milyar dolar bedelle Türkiye Araç Muayene İstasyonları özelleştirme ihalesinin MOI Konsorsiyumu tarafından kazanılması oldu.
Büyük işlemler piyasayı yukarı taşıdı
2025 yılında birleşme ve satın alma piyasasında gözlenen güçlü toparlanmanın arkasındaki temel unsur, büyük ölçekli satın alma işlemlerinin yeniden ivme kazanması oldu. 2025 yılında 500 milyon doları aşan işlemlerin toplam işlem değeri içindeki payı yüzde 13’ten yüzde 44’e yükselerek dikkat çekici bir sıçrama kaydetti. Yıl boyunca piyasa dinamikleri, yüksek hacimli işlemler tarafından şekillendirildi. Bir önceki yıl yalnızca bir adet 500 milyon dolar üzeri işlem gerçekleşmişken, bu sayı 2025’te 7’ye çıktı. Mega ölçekli işlemlerdeki bu belirgin yükseliş, hem toplam hacmi yukarı taşıdı hem de piyasada kayda değer bir değişime işaret etti. Söz konusu büyük işlemler piyasayı şekillendiren temel unsur haline gelirken, ortalama işlem büyüklüğünü 20 milyon dolardan 36 milyon dolara yükseltti. Özelleştirmeler yılın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Çayırhan Termik Santrali (551 milyon dolar) ve Fenerbahçe Kalamış Marina (504 milyon dolar) işlemleri de toplam hacme önemli katkı sağladı.
Yerli yatırımcılar belirleyici rol oynadı
Piyasanın ana taşıyıcısı olan yerli yatırımcılar 361 işlemle 9,3 milyar dolarlık işleme imza atarak toplam işlem değerinin yüzde 57’sini oluşturdu. Yabancı yatırımcılar ise 89 işlemle 6,9 milyar dolar hacme ulaştı ve toplam değerin yüzde 43’ünü temsil etti.
Euro Bölgesi yatırımcıları 46 işlemle öne çıkarak işlem adedi bakımından yabancı yatırımcılar arasında lider konumda yer aldı . 2025 yılında finansal yatırımcı işlemleri, yılın genel eğilimiyle paralel olarak önemli ölçüde artış gösterdi. Finansal yatırımcılar tarafından yaratılan toplam işlem hacmi 2,2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükselerek yaklaşık yüzde 109’luk dikkat çekici bir büyüme kaydetti.
Özel sermaye yatırımcıları ise piyasadaki etkin varlığını sürdürdü. Özel sermaye işlemlerinin adedi görece yatay bir seyir izlerken, işlem hacmi 0,9 milyar dolardan 3,8 milyar dolara yükselerek kayda değer bir sıçrama gerçekleştirdi.
Sektör dağılımında hizmetler, enerji ve teknoloji öne çıktı
Sektörel açıdan değerlendirildiğinde 2025 yılında işlem değeri bakımından en fazla yatırım çeken sektörler hizmetler, enerji ve imalat sektörü oldu. Yaklaşık 1,7 milyar dolar bedelle gerçekleştirilen Türkiye Araç Muayene İstasyonları işletme hakkının devri ihalesi, hizmetler sektörünün ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli plan yapan stratejik yatırımcılar açısından cazibesini teyit etti.
Enerji tarafında ise ABD merkezli Apollo Global Management’ın, BP Pipelines’ın TANAP Projesi’ndeki payına 1 milyar dolar tutarında finansal yatırım yapması, yılın en dikkat çekici işlemlerinden biri oldu. Bu işlem, uluslararası fonların Türkiye’nin dünya enerji piyasasındaki rolüne yönelik güvenini ortaya koyan önemli bir gösterge niteliği taşıdı.
İşlemler, yeni trendleri gösteriyor
Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, küresel ölçekte gözlenen toparlanmaya paralel olarak Türkiye birleşme ve satın alma piyasasının 2025 yılında yeniden güçlü bir ivme kazandığını söyledi. Ulaş, “İşlem hacmindeki belirgin artış ve mega ölçekli anlaşmaların geri dönüşü, yatırımcı güveninin güçlendiğini ve ertelenmiş stratejik kararların yeniden devreye alındığını ortaya koyuyor. Türkiye M&A pazarının daha kurumsal, daha planlı ve daha yüksek değerli işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme patikasına yöneldiğini; yatırımcıların uzun vadeli stratejik perspektifle hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor” dedi. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay da “Yatırımcı profiline baktığımızda, yerli yatırımcıların pazardaki liderliğini sürdürdüğünü; yabancı yatırımcıların ise daha seçici fakat daha yüksek tutarlı işlemlerle etkisini artırdığını görüyoruz. Girişim sermayesi ve melek yatırımcıların teknoloji, oyun ve fintech odaklı yatırımları erken aşama ekosistemin dinamizmini desteklemeyi sürdürürken; ölçeklenebilir ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere yönelik ilgi de devam ediyor” diye konuştu.