BIST 100 endeksi yüzde 2,09 arttı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,96 puan değer kazandı.

Dün 4.977,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,66 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.025,45, en yüksek ise 5.091,68 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 2,52, sanayi endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Petkim oldu.

Altının onsu 1.778 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 136,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6380 liradan, avro 19,4650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.778 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 86,9 dolardan işlem görüyor.