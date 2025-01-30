Bitcoin, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yükselişte

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son para politikası toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Powell, bankaların riskleri doğru anladıkları ve yönettikleri sürece kripto müşterilerine hizmet verebileceklerini vurguladı. Ayrıca, Kongre'den daha kapsamlı bir kripto düzenleyici çerçevesinin çıkmasının sektör için "çok yapıcı" bir adım olacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, yatırımcılar arasında kripto paraların düzenlenmesine ilişkin beklentileri artırırken, Bitcoin fiyatında hızlı bir yükselişi tetikledi. Bitcoin, bu sabah 105 bin 543 dolara kadar ulaştı ve şu an itibarıyla düne göre yüzde 1,58 oranında artış göstererek 105 bin 386 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında genel olarak olumlu bir hava esmeye başlarken, diğer altcoinlerde de benzer şekilde değer artışları gözleniyor. Analistler, Powell'ın açıklamalarını sektöre yönelik daha net bir düzenleyici yaklaşımın habercisi olarak yorumlarken, bu tür bir adımın kripto piyasalarına güven kazandırabileceğini belirtiyor.

Bitcoin’in son hareketleri, piyasanın Fed açıklamalarına verdiği duyarlı tepkinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Powell’ın "yapıcı düzenleme" vurgusu, kripto varlıkların daha geniş bir kabul görmesine ve bankacılık sektöründeki entegrasyonunun artmasına dair beklentileri güçlendirdi.