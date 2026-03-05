Bitcoin savaşın gölgesinde toparlandı: 70 bin doların üzerinde tutundu

İran ile yaşanan savaşın küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmanın ardından Bitcoin yeniden toparlanarak 70 bin doların üzerinde dengelendi.

Perşembe günü Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla Bitcoin 72.500 doların üzerinde işlem gördü. Kripto para, ABD işlem saatlerinde Çarşamba günü yüzde 8 oranında yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1,4’e kadar geriledi.

Kripto para borsası OKX SG’nin CEO’su Gracie Lin, “Makroekonomik belirsizlik ve Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanmasıyla birlikte piyasalar giderek daha gevşek finansal koşullar beklentisini fiyatlıyor. Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız bir şekilde tepki verir; bu da mevcut seviyelerde gördüğümüz gücü açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de toparlanma eğilimi

Yatırımcılar, savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizlik nedeniyle güvenli limanlara yönelmeye başladı. Buna rağmen Bitcoin, son günlerde altın gibi geleneksel güvenli varlıklara kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi. Cuma gününden bu yana altın yaklaşık yüzde 2 gerilerken, Bitcoin yaklaşık yüzde 12 değer kazanarak son aylarda görülen eğilimi tersine çevirdi.

Mart ayı içinde ABD’deki Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 700 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.