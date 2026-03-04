Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında üretilen ilk tren seti raylara iniyor

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi verdi.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Trenimizin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin devreye alınmasıyla hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağına dikkati çekti.

Tren setleri 577 yolcu kapasiteli olacak

Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında 14 set daha üretmeyi planladıklarını aktaran Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Trenin iç donanımı alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'miz 577 yolcuya hizmet verebilecek."

Uraloğlu, seti oluşturan araçların, yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme, otomatik tren durdurma sistemleri, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını bildirdi.

Trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmelerini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."