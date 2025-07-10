Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Kripto paralarda yükseliş dalgası hız kesmeden devam ediyor. Coinmarketcap verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artarak 3 trilyon 500 milyar dolara ulaştı. Bu artışta başrolü oynayan Bitcoin, 112 bin 735 dolarlık seviyeyle yeni bir rekora imza attı. TSİ 19.40 itibarıyla 112 bin 729 dolardan işlem gören Bitcoin’in günlük değer artışı yüzde 3’e, haftalık artışı ise yüzde 2,97’ye ulaştı.

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ethereum da yükselişe katıldı. Son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde artan Ethereum’un fiyatı 2 bin 798 dolara çıktı.

Fed'den faiz indirimi beklentisi ve Trump etkisi

Analistler, yükselişteki temel faktörler arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme olasılığına işaret ediyor. Düşük faiz beklentisiyle birlikte risk iştahı artarken, yatırımcıların yeniden kripto paralara yöneldiği gözleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu tutumunun da piyasalar üzerinde pozitif etkisi olduğu ifade ediliyor. Analistlere göre, Trump’ın yaklaşımı yalnızca bireysel yatırımcılar için değil, aynı zamanda kurumsal yatırımcılar açısından da cesaret verici.

Trump’ın sahibi olduğu "Trump Media and Technology Group" adlı şirketin Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla 2,5 milyar dolar fon toplamayı planlaması da bu pozitif havayı destekleyen bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.