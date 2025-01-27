Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine dev sermaye girişi

ABD'de Trump'la birlikte gelen kripto yanlısı düzenleyici atamalar, yeni ETF ürün başvuruları ve yürütme emirleri gibi bir dizi yükseliş haberinden sonra, kripto piyasası nefes almaya başladı.

CNBC-e'nin haberine göre; geçtiğimiz hafta, Bitcoin spot ETF’lerine 1,76 milyar ABD doları net giriş gerçekleşti. BlackRock’un Bitcoin ETF’si IBIT, bu dönemde 1,32 milyar dolar net giriş sağladı.

Bu gelişme, Bitcoin spot ETF’lerine bugüne kadar yapılan toplam sermaye girişinin 39,94 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Bu ETF’lerin toplam varlık büyüklüğü ise 123,06 milyar dolar oldu.

Ethereum spot ETF'lere net sermaye girişi 2,8 milyar dolar

Ethereum spot ETF’lerine de önemli bir sermaye girişi yaşandı. Geçtiğimiz hafta, Ethereum spot ETF’lerine 139 milyon ABD doları net giriş kaydedildi. BlackRock’un Ethereum ETF’si ETHA ise 135 milyon dolar net giriş sağladı.

Ethereum spot ETF’lerine yapılan toplam net sermaye girişi 2,8 milyar dolara ulaşırken, bu ETF’lerin toplam varlık büyüklüğü 12,21 milyar dolar olarak belirlendi.