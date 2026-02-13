Bitcoin’de sert fren: 65 bin dolar test edildi, yatırımcıyı korkutan senaryo açıklandı

Küresel piyasalarda artan dalgalanma ve risk iştahındaki zayıflama, kripto para piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Bitcoin 65 bin dolar sınırına kadar gerilerken, Ethereum 2 bin doların altına sarktı. Piyasalarda gözler hem ABD enflasyon verilerine hem de Fed’in faiz politikasına çevrildi.

Bitcoin 65 bin doları gördü, toparlanma zayıf

Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, zayıf alım iştahı ve süregelen realizasyonlarla birlikte 65 bin dolar seviyesini test etti. Haftanın en düşük seviyesi 65.079 dolar olarak kaydedilirken, fiyatlar Asya işlemlerinde 66 bin doların hemen üzerinde dengelenmeye çalıştı.

Son bir ayda yaklaşık yüzde 28 değer kaybeden Bitcoin, 70 bin doların altında sıkışmış durumda. Analistler, yukarı yönlü momentumun zayıf kaldığına ve yükseliş denemelerinin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor.

Ethereum ve altcoin’lerde baskı sürüyor

Satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum 2.000 dolar eşiğinin altına gerileyerek 1.940 dolar civarında işlem gördü. Diğer büyük altcoin’lerde de zayıf seyir dikkat çekti. Solana 78 dolar civarında işlem görerek ana varlıklara kıyasla daha zayıf performans sergiledi. XRP 1,35 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştı. Dogecoin 0,09 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sundu.

Teknoloji hisselerindeki satış kriptoya yansıdı

Kripto paralardaki geri çekilme, ABD teknoloji hisselerindeki zayıf performansla aynı döneme denk geldi. Nasdaq Composite endeksi yüzde 2 gerilerken, yazılım ağırlıklı iShares Expanded Tech-Software Sector ETF’si yüzde 3 düştü. Söz konusu fonun yılbaşından bu yana kaybı yüzde 21’e ulaştı.

Yapay zekâ temelli yazılım araçlarının artan rekabeti ve yüksek değerlemelerin sorgulanması, teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken; riskli varlıklardan kaçış eğilimi kripto piyasasına da yansıdı.

Güçlü ABD verileri Fed beklentilerini değiştirdi

Makro cephede açıklanan güçlü ABD istihdam verileri de kripto piyasalarındaki baskıyı artırdı. Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Ücret artışlarının da güçlü seyrini koruduğu bildirildi.

Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri Haziran sonrasına ötelenmeye başladı.

Faizlerin yüksek kalması, getiri üretmeyen ve gevşek finansal koşullardan beslenen kripto varlıklar üzerinde ilave baskı oluşturuyor. Yatırımcıların odağında şimdi ABD TÜFE verisi bulunuyor.

Standard Chartered’dan 50 bin dolar uyarısı

Kripto piyasasındaki zayıf görünümü pekiştiren bir diğer gelişme ise Standard Chartered’dan geldi. Banka, 2026 yıl sonu Bitcoin fiyat beklentisini 150.000 dolardan 100.000 dolara düşürdü. Banka ayrıca, fiyatların istikrar kazanmadan önce 50.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.