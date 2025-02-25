Bitcoin'de son 3 ayın en düşük seviyesi: 90 bin doların altını test etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferi sonrası rekor seviyelere yükselen Bitcoin 109 bin doları gördüğü zirveden sert düştü.

Kripto piyasasındaki son gelişmeler ve Trump'ın getirdiği yeni tariflerle birlikte Bitcoin'i yükselten ralli etkisini kaybederken, düşüş trendine giren Bitcoin 89 bin doların altına geriledi.

Son 3 ayın en düşük seviyesi

Son 3 ayın en dip seviyesini gören Bitcoin, 88 bin 990 dolara kadar düştü.

Kriptoda çalkantılı dönem

Kripto varlık borsası Bybit'teki şimdiye kadarki en büyük kripto saldırısı ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin adının karıştığı bir fenomen varlık skandalı da dahil olmak üzere son zamanlarda yaşanan gelişmeler kripto varlık piyasasında iştahı baskılamıştı.

Kripto türevleri için likidite sağlayıcısı Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, “Bybit'te yaşanan sanal korsanlık, kripto piyasası yatırımcıları için endişeli anıları geri getiren şüpheli fenomen varlık lansmanları gibi bir dizi olayın sonuncusuydu” dedi.